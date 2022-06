Journée Olympique et Paralympique 2022 « La fête du Rugby à l’école » : une journée comme on les aime !

Plus de 200 élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires de Saint-Martin se sont retrouvés les 22 et 24 juin derniers au stade de rugby de Bellevue pour célébrer la journée Olympique et Paralympique 2022 avec comme thématique à l’honneur cette année : « La Paix et la Solidarité »

Cette rencontre sportive organisée par l’association de coordination USEP îles du Nord est l’aboutissement d’un projet pédagogique élaboré avec le comité territorial de rugby de Guadeloupe, le club des Archiball de Saint-Martin, l’Education Nationale, la Collectivité et Solidarité laïque.

Plus qu’une manifestation sportive, cette journée est mise en œuvre pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois piliers « bouger, apprendre et découvrir ».

Bouger

Encourager la population à être active à l’occasion de la Journée olympique. Bouger peut faire référence à toutes sortes d’activités physiques destinées à des personnes de tout âge, indépendamment de leurs aptitudes.

Apprendre

La Journée olympique permet de réfléchir à la contribution du sport aux grandes questions sociales qui touchent votre communauté telles que l’éducation, la promotion de la santé, la prévention du VIH, la responsabilisation des femmes et des jeunes filles, la protection de l’environnement, l’édification de la paix et le développement communautaire. Être un citoyen responsable fait également partie de la philosophie de l’Olympisme.

Découvrir

Ce pilier est une incitation à la découverte de nouveaux sports et de nouvelles activités jamais faits auparavant.

D’où l’intérêt d’organiser ce type d’événement. « La fête du rugby à l’école » organisée par Andy Armongon, Baptiste, Jean-Luc Blancafort et bien d’autres personnes (elles se reconnaîtront) a séduit les jeunes élèves, tous heureux de découvrir le monde de l’ovalie. Une journée comme on les aime ! _AF

