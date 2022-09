Délinquance routière, saisies de stupéfiants : la police hollandaise sur tous les fronts

Dans le cadre des actions menées par les forces de police de Sint Maarten pour freiner les activités criminelles, de nombreux contrôles ont été organisés à différents endroits sur l’île les 19 et 20 septembre derniers, y compris à la sortie des établissements scolaires.

En effet, un élève qui traînait autour d’une école a été prié de quitter les lieux et de rentrer chez lui. Cependant, l’étudiant de 15 ans a refusé et a commencé à mal se comporter devant les policiers, allant même les insulter et les menacer.

Les forces de l’ordre ont décidé d’interpeller l’adolescent qui a résisté violemment à son arrestation. Ce dernier a été transféré au poste de police de Philipsburg et remis au département de la jeunesse et de la morale.

Lors d’un autre contrôle, un individu a été arrêté pour possession de stupéfiants. Alors que les forces de l’ordre détenaient le premier suspect, un deuxième homme a tenté d’entraver l’opération de police et a également été arrêté. Les deux suspects ont ensuite été transférés au poste de police pour y être placés en garde à vue.

Plus tard dans la soirée, une autre personne a été interpellée dans le secteur de Cole Bay pour trafic de stupéfiants.

Sinon, la police s’est montrée très ferme à l’encontre de plusieurs jeunes totalement inconscients sur leur deux-roues (moto et scooter).

Les forces de l’ordre rappellent aux parents et aux tuteurs que les motards doivent avoir au moins 18 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide pour circuler sur la voie publique. A bon entendeur… _AF

