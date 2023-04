PETANQUE : Trois sociétaires du club Cariboule qualifiés pour les championnats de France mais bientôt sans terrain pour s’entraîner

Le Comité de Pétanque des Iles du Nord a déjà organisé cinq des six phases qualificatives pour les championnats de France (doublette et triplette sénior, doublette féminine, triplette mixte et triplette minime). Seule la doublette mixte reste à disputer le 22 avril prochain sur l’île sœur de Saint-Barthélemy.

Du côté des résultats déjà enregistrés, chez les hommes, l’équipe composée de Julien Belloni et Guillaume Daviaud du club Cariboule a malheureusement échoué à deux reprises en finale en doublette et en triplette avec David Manon face à des équipes de l’ABSB de Saint-Barthélemy.

En triplette mixte, l’équipe saint-martinoise, Cyrielle Frachebois, Thierry Fernandez et David Manon s’est inclinée aussi en finale devant leurs homologues de Saint-Barth.

Au chapitre des bonnes nouvelles, la doublette féminine Omaya Bellavoine et Ludivine Sieber (Club Cariboule) s’est imposée le 4 mars dernier sur le boulodrome de la Baie Nettlé et représentera les Iles du Nord lors des championnats de France les 22 et 23 Juillet prochains à Auxerre.

Un autre jeune sociétaire du club Cariboule s’est également qualifié pour les championnats de France. Il s’agit de Célian Daviaud, associé à Ethan Aubin et Kyllian Dias Natario du club de l’ABSB, qui disputera les phases finales du championnat de France triplette minime les 19 et 20 août à Nevers.

Recherche terrain désespérément…

Les sociétaires du club Cariboule qualifiés pour les « France » espèrent désormais pouvoir s’entraîner dans de bonnes conditions. En effet, le club de Saint-Martin qui occupe le boulodrome de la Baie Nettlé depuis mars 2018 va devoir quitter les lieux. David Luftman qui avait mis à disposition généreusement son terrain doit le récupérer pour la reconstruction de deux restaurants.

« Un dossier de demande de terrain a été déposé auprès de la Collectivité en mai 2022. Différentes pistes ont été étudiées par le service des Sports de la Collectivité mais à ce jour aucun des projets n’a été concrétisé », souligne Guillaume Daviaud, membre du Cariboule.

Gageons qu’une solution sera trouvée rapidement pour permettre aux nombreux passionnés de pétanque à Saint-Martin de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions. _AF

