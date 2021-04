Elections CCISM : Mettre à jour ses coordonnées pour pouvoir voter

Au mois de novembre auront lieu les élections consulaires : chefs d’entreprise, artisans et agriculteurs de Saint-Martin seront invités à élire celles et ceux qui les représenteront au sein de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) durant les cinq prochaines années.

Il s’agit d’un scrutin majoritaire de liste en un tour. Chaque liste comptera vingt et une personnes, le nombre de professionnels par collège (commerce/industrie, métiers, agriculture) n’est pas encore fixé, il le sera prochainement par arrêté territorial. Les listes candidates pourront être déposées dans le courant du mois de septembre, période qui lancera le début de la campagne électorale.

Dans cette attente, les chefs d’entreprise, artisans et agriculteurs de la partie française peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur une autre liste, celles des électeurs. En théorie, toute entité inscrite aux registres des métiers et du commerce peut voter et est déjà inscrite sur cette liste. Toutefois, l’équipe actuelle de la CCISM invite chacun à s’en assurer et surtout mettre à jour ses coordonnées. «L’inscription sur la liste électorale est une des conditions d’éligibilité aux mandats de membre de la CCISM à justifier en cas de candidature», précise la CCI. Jusqu’au 30 avril, les commerçants, artisans et autres chefs d’entreprise peuvent remplir le formulaire en ligne en ce sens.

(soualigapost.com)