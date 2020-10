Stage de Football : Le FC Marigot a fait des heureux pendant les vacances !

Tout au long de la semaine dernière, 30 jeunes footballeuses et footballeurs ont pu assouvir leur passion du ballon rond en participant au stage de la Toussaint organisé par le FC Marigot.

Du 19 au 24 octobre inclus, les jeunes âgés de 3 à 13 ans ont pu s’initier à leur sport favori sur le terrain de la Médiathèque à Concordia. Sous la houlette de Stephen Tackling et Tidjan Konate, tous deux éducateurs sportifs, les enfants n’ont cessé de courir, sauter, dribbler, tirer, bref de prendre du plaisir tous ensemble.

Chaque matin, les séances riches et variées avaient pour but de plaire mais aussi de faire progresser les jeunes footballeurs en herbe.

Les plus grands (6 à 13 ans) ont pu s’adonner également au Futsal. Spectaculaire, cette pratique est un vrai complément au football traditionnel, elle permet de développer l’aspect technique et mental.

Les joueurs ont pris un réel plaisir aux entraînements mais aussi lors des rencontres amicales qui ont tenu toutes leurs promesses !

En milieu de semaine, dirigeants, joueurs et membres du FC Marigot se sont rendus à Baie Rouge pour une sortie plage plus qu’appréciée par les petits et les adultes. Au programme beach soccer, jeux, baignade et important le goûter. La plage, ça creuse !

Les propos des joueurs ainsi que ceux de leurs parents reflétaient une satisfaction totale à l’issue du stage tant au point de vue technique que pour l’organisation et l’ambiance générale.

Parmi les organisateurs, une mention spéciale pour Stephen sans qui rien ne serait possible. Sa compétence, son sérieux et son dévouement sont à mettre en exergue.

De même pour Tidjan Konate qui aura été d’une aide précieuse dans l’encadrement des jeunes.

Tous ont reçu samedi dernier leur diplôme de participation au stage. Ils étaient fiers et heureux les enfants ! _AF