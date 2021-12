Vie locale : Un défilé de Noël riche en couleurs !

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), en collaboration avec l’association Soleil Kairib, a organisé la grande parade de Noël en centre-ville le samedi 18 décembre dernier.

Des enfants parés de couleurs chatoyantes ont défilé dans les rues de Marigot dans une ambiance de Noël festive comme on les aime à Saint-Martin !

Le nombreux public présent a apprécié le spectacle et a manifesté son enthousiasme tout au long du parcours !

Félicitations à l’ensemble des participants, aux personnels de la CTOS et du périscolaire, aux associations partenaires et parents d’élèves, et surtout aux jeunes écoliers qui ont fait de cette parade une belle réussite !

À l’année prochaine. Joyeuses fêtes à tous ! _AF