Vie locale : La grande distribution des cadeaux de Noël a débuté !

A l’approche des fêtes, la Collectivité et ses élus organisent une grande distribution de cadeaux de Noël pour les plus défavorisés.

Ainsi, vendredi dernier, le président, Daniel Gibbs, sa Première vice-présidente, Valérie Damaseau, la Conseillère territoriale, Yolande Sylvestre, les équipes de la délégation au Développement Humain et la directrice de l’Office de Tourisme, Aida Weinum, ont déposé des cadeaux auprès de l’aide sociale à l’enfance de la délégation Solidarité et Familles de la Collectivité représentée par la vice-présidente, Sofia Carti et l’élue, Maud Gibs.

La distribution s’est poursuivie auprès de l’association des Lolo’s du Front de Mer de Marigot, du Manteau de Saint-Martin, du Conseil territorial des Jeunes et du Conseil de Quartier numéro 1.

Cette semaine, de nombreux autres cadeaux seront distribués auprès des Conseils de Quartier 2, 3 et 4.

L’objectif de cette opération à l’initiative de la délégation au Développement Humain, est de toucher tous les quartiers et de permettre aux familles dans le besoin d’offrir des cadeaux à leurs enfants pour Noël.

Le montant de l’opération s’élève à 24784€ pour 1000 cadeaux distribués. L’office de Tourisme est également partenaire du dispositif.