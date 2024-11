ÉNERGIE : Plus de 45h sans électricité à la Baie Orientale

Depuis dimanche 17 novembre aux environs de 21h, un incident réseau majeur affectait encore hier les quartiers de la Baie Orientale et Mont Vernon 2, laissant près de 1000 clients sans électricité. Malgré une mobilisation constante des équipes techniques d’EDF Archipel Guadeloupe sur les treize postes impactés, la situation restait hier critique pour de nombreux foyers.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des réparations partielles ont permis de réalimenter certains secteurs. Après 36h sans électricité, EDF Archipel Guadeloupe annonçait, enfin, hier matin à 9h25 la mise en place d’un plan d’action en trois étapes pour accélérer le rétablissement du service à la Baie Orientale et Mont Vernon 2 : les réparations du défaut identifié nécessitant des travaux de longue durée, la pose de nouveaux câbles à Hope Estate pour sécuriser l’alimentation électrique, le déploiement de groupes électrogènes pour limiter l’impact sur les foyers et commerces touchés.

Les équipes ont travaillé sans relâche depuis le début de l’incident, saluons ici les techniciens d’EDF, mais la complexité des interventions a conduit à des retards et à des perturbations routières. La coupure a eu des répercussions sur le quotidien des habitants et des entreprises locales dans le secteur de la Baie Orientale et Mont Vernon 2. La patience des clients a été mise à rude épreuve, tout comme le contenu de nombreux frigos et congélateurs au sein des foyers. À l’heure où nous imprimons ces lignes, les travaux se poursuivaient « avec l’objectif de rétablir le service dans la soirée (d’hier ndlr) ». _Vx