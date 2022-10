CONSEIL EXECUTIF : Mise à disposition d’un terrain pour le projet d’extension de l’hôpital Louis-Constant Fleming

Le 28 juin 2022, la commission de l’urbanisme des affaires foncières et des 50 pas géométriques s’est réunie pour analyser des demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la Collectivité.

Lors de cette séance, une demande de mise à disposition d’un terrain actuellement non exploité par la Collectivité ainsi qu’une partie de la rue Spring Concordia qui ne dessert que l’hôpital, a été sollicité par le centre Hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, dans le cadre du projet d’extension de l’hôpital. L’emprise de ce terrain représente environ 2155 m².

A l’échéance de 5 ans, le centre hospitalier doit pouvoir développer les principaux projets suivants :

Recentralisation du plateau médico-technique :

Création d’un laboratoire intra-muros avec ses partenaires libéraux Création d’un plateau d’imagerie de coupe – Scanner – IRM – à proximité des urgences en partenariat avec un cabinet privé,

Création de 5 lits de soins critiques, Développement de la médecine – par occupation de l’actuelle extension dédiée à l’Hôpital de Jour, soit 8 lits supplémentaires

Identification de lits de soins palliatifs, Création d’une nouvelle unité d’Hôpital de Jour plus importante 12 lits

Activité de gastro – neuro-gériatrie, Développement des consultations externes,

Création d’un centre de vaccination, Création d’un centre d’orthogénie,

Poursuite de la réorganisation et de l’extension des urgences, Création d’une 4ème salle polyvalente/interventionnelle au bloc opératoire.

Après la 1ère phase de ce projet, qui consiste à la création d’un bâtiment destiné à recevoir l’offre ambulatoire, il convient de libérer de la place pour déployer le reste du projet en phase 2.

Ce nouveau bâtiment, connecté au bâtiment existant, sera implanté à l’arrière du bâtiment actuel et abritera l’entrée principale de l’hôpital. L’accès du public à l’hôpital se fera donc par la rue Spring Concordia, qui dessert actuellement le parking du personnel.

Le fonctionnement futur de l’hôpital est donc inversé. Cette nouvelle configuration ouvre l’hôpital sur la ville à l’ouest et améliore considérablement son accès pour la population. Ainsi, celui-ci sera beaucoup plus accessible et visible par la ville.

En date du 6 octobre dernier, le conseil exécutif a décidé d’entériner l’avis de la commission de l’urbanisme, des affaires foncières et des 50 Pas géométriques, du 28 juin 2022, relatif à la mise à disposition à titre gracieux d’un terrain au profit du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming.

