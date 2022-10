TENNIS : Juergen Richter, nouveau professeur du Tennis Club Ile de Saint-Martin

Le Tennis Club Ile de Saint-Martin vient de recruter un nouveau professeur en la personne de Juergen Richter. Il sera en charge de l’école de tennis, l’organisation de stages, des cours collectifs pour adultes et enfants ainsi que des cours privés à la demande.

Juergen Richter est arrivé à Saint-Martin le mois dernier en provenance de Cologne (Allemagne). Il possède une solide expérience tennistique après avoir exercé son métier d’éducateur à Hong-Kong pendant dix ans puis dans les îles Turks et Caïcos et enfin à Cologne. Dans son travail au club (stages loisirs adultes et enfants et compétition, école de tennis et tournois), Juergen Ritcher sera accompagné d’un assistant, Jean-Louis Virolan bien connu au club depuis de nombreuses années.

Bonne saison au TCISM ! _AF

Contact : 06 90 55 10 47

186 vues totales, 186 vues aujourd'hui