Encore un mois pour concourir à Calend’Art

Ce grand concours de dessin invite tous les enfants de 6 à 16 ans du primaire et du secondaire des territoires ultramarins à participer à cette joyeuse compétition en envoyant leur plus beau dessin ou plus belle peinture sur le thème des zones humides d’Outre-mer.

Pour la 6ème année consécutive, le Pôle-relais zones humides tropicales, co-piloté par le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Conservatoire du littoral, lance donc pour 2023 une nouvelle édition de son « Calend’art » et la date limite de dépôt (par mail) est reportée au 1er novembre 2022. Les artistes en herbe n’ont qu’un objectif : être créatif autour de la thématique des zones humides qui sont des écosystèmes riches et diversifiés : lagon, saline, mangrove, mare, rivière, étang, lac, marécage, marais, forêt marécageuse. Le concours est ouvert à tous les territoires d’Outre-mer, à savoir Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Guyane, Mayotte, Réunion, Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et bien évidemment, Saint-Martin. Les enfants de 6 à 16 ans sont conviés à tailler leurs crayons et sortir leurs pinceaux pour dessiner une œuvre qui figurera peut-être dans le prochain Calend’Art, outil de sensibilisation au grand public à la conservation et à la protection des zones humides ultramarines. Outre les dessins des grands gagnants, il contiendra de nombreuses informations et anecdotes sur les zones humides. Familles, écoles, associations, l’appel est lancé. Le Pôle-Relais Zones Humides Tropicales, qui fête cette année ses 10 ans, a pour vocation de travailler sur l’ensemble des zones humides tropicales d’Outre-mer qui jouent un rôle vital sur la survie de nombreuses espèces animales et végétales qui en dépendent. Il est triste de constater que ces écosystèmes continuent de se dégrader rapidement et que les espèces qui les peuplent disparaissent à un rythme aussi soutenu à cause des nombreuses pressions extérieures comme la pollution, le changement climatique, l’urbanisation ou encore les espèces invasives. Le concours Calend’Art est une façon pédagogique et artistique de découvrir et célébrer la richesse et l’importance des écosystèmes ultramarins. Et l’initiative rencontre toujours un réel succès avec plus de 300 dessins soumis au jury. Pour tenter votre chance d’avoir votre dessin dans le prochain Calend’Art, envoyez par mail (voir Infos) l’œuvre en couleurs, format paysage A4 avec le nom complet et l’âge du petit artiste au dos, ainsi que son adresse, le titre du dessin et une adresse email. Les plus productifs peuvent soumettre plusieurs dessins. 14 gagnants seront sélectionnés afin de représenter les 12 mois de l’année, le dessin de couverture et de dos du calendrier qui sera distribué à l’échelle des territoires d’Outre-mer français. Belle reconnaissance pour une belle cause environnementale. _Vx

Infos : dessin scanné à envoyer à gaelle.vandersarren@uicn.fr

www.pole-tropical.org ou 06 90 20 18 75

180 vues totales, 180 vues aujourd'hui