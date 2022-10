« Ça fait des vagues », le nouveau clip vidéo de l’artiste saint-martinois  K-BLING !

K-BLING a.k.a SwaliIam est un artiste saint-martinois, auteur, compositeur, interprète influencé par la scène musicale Afro- caribéenne. Il vient de sortir son nouveau clip vidéo « ça fait des vagues ». A regarder et à écouter sans modération !

Tout à commencer pour lui en 2002, une feuille et un stylo et voilà que le moment tant attendu de la journée pouvait commencer. Les années passèrent et l’écriture deviendra une habitude, suivie des rencontres avec ses futurs amis, qui aiment parler de musique comme lui ou qui en font déjà et avec qui il fera ses premières collaborations. Ce qui lui donnera l’opportunité de se retrouver en studio et d’enregistrer son tout premier morceau Rap « Hustle Hard ». Ayant fait partie de plusieurs groupes tel que « OD2H / SwaliGang » plusieurs rencontres lui seront déterminantes pour les Sound system, les freestyles, les concours…

Cherchant à être plus productif, il apprendra à mixer et s’achètera un home studio à cet effet. Le morceau « Belong to you » sera son tout premier titre à passer sur une radio locale, un titre dance hall plutôt sensuel.

Aujourd’hui après un rebranding et une nouvelle équipe pour le soutenir, K-BLING l’artiste aux multiples casquettes est de retour en 2022 avec des titres rythmés et mélodieux. _AF

Lien Youtube du clip :

https://www.youtube.com/watch?v=uilmMxrDktQ

Lien du son en MP3 et WAV :

CA FAIT DES VAGUES

K-BLING: @SWALIIAM

