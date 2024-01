EEASM : Phase finale des travaux de mise en œuvre du réseau public d’assainissement collectif à Grand-Case

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) réalise les travaux de finition pour la mise en service du nouveau réseau public d’assainissement collectif à Grand-Case.

Les interventions ont débuté la semaine dernière et se prolongeront jusqu’à fin mars 2024, et seront réalisées par l’entreprise Razel Water Solutions. Afin de minimiser les perturbations, les travaux auront lieu principalement de nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Aucune intervention ne sera effectuée durant les Mardis de Grand-Case. L’EEASM remercie la population pour son accompagnement dans cette démarche visant à améliorer la qualité de vie des riverains et à préserver l’environnement local.

Ces travaux s’inscrivent dans un programme de modernisation et de mise à niveau des infrastructures d’eau et d’assainissement de Grand-Case. Il bénéficie d’un financement conjoint de l’État, de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), et de la Collectivité de Saint-Martin, représentant un investissement total de 5 472 000 €.

