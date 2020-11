Nouvelle grande opération de nettoyage du Front de Mer organisée par l’Association Clean Saint-Martin

L’Association Clean Saint-Martin n’a pas chômé le week-end dernier avec une nouvelle grande opération de nettoyage organisée sur le Front de Mer de Marigot.

Tout au long de la matinée de dimanche, les nombreux bénévoles (bravo à eux pour leur implication éco-citoyenne) ont ramassé un grand nombre de déchets en tout genre accumulés sur le Front de Mer de Marigot.

Les responsables de l’Association remercient toutes les personnes qui ont répondu présent pour cette belle action.

A noter que cette journée a été organisée en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Toujours investis pour participer à des actions de sensibilisation au respect de l’environnement, les membres de l’Association Clean Saint-Martin souhaitent faire prendre conscience à la population des conséquences désastreuses des déchets sauvages sur l’environnement.

Sous toutes leurs formes, ces déchets représentent des risques de contamination directe de nombreux sites naturels et écosystèmes. Ils menacent directement toutes les formes de vie sauvage qui sont attirées vers ces déchets et peuvent être tuées ou blessées par les sacs plastiques, emballages, cannettes, mégots de cigarettes, aliments et autres formes de déchets rejetés par les êtres humains.

A la population saint-martinoise d’en prendre conscience !_AF