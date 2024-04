FOOTBALL : Un grand week-end footballistique avec au programme le Festival Foot U13 Pitch

Le football sera en fête ce samedi 6 avril au stade Thelbert Carti à Quartier d’Orléans avec le Festival Foot U13 Pitch, initié par la Fédération Française de Football.

Chaque année, la Fédération Française de Football organise le Festival Foot U13 Pitch qui réunit l’ensemble des licencié(e)s U13, filles et garçons.

Le nombre d’équipes par club n’est pas limité et l’inscription est gratuite. Cet évènement se déroule sur trois phases : départementales, régionales et nationale. L’objectif consiste à associer le sportif et l’éducatif, en ajoutant, aux matchs et aux ateliers techniques, des quiz éducatifs afin de promouvoir les valeurs déclinées dans le Programme Éducatif Fédéral (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité).

A Saint-Martin, huit équipes disputeront cette compétition originale et porteront les couleurs d’une équipe nationale qualifiée pour l’Euro 2024.

A noter que le vainqueur de l’épreuve sera qualifié pour la finale régionale qui aura lieu cette année en Guyane début mai. _AF

19 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter