PPRN : le public est resté sur sa faim jeudi dernier à Grand-Case

Les services de la préfecture accompagnés du président de la COM ont entamé jeudi soir le second cycle de la concertation avec la population dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) en présence de moins de cinquante personnes.

«Nous allons vous présenter concrètement les effets du rapport Lacroix sur le futur règlement, règlement qui n’est pas encore rédigé», a déclaré en préambule le préfet Serge Gouteyron. Et de prévenir qu’il allait certainement causer une certaine déception et frustration chez certains. En effet, le public s’attendait à découvrir des nouvelles mesures du règlement et surtout le nouveau zonage mais ils n’ont pas été présentés.

«Si vous ne présentez pas d’éléments nouveaux, pourquoi vous organisez encore des réunions», a commenté un habitant. «Vous faites perdre le temps à la population … Vous voulez juste faire passer la pilule en douceur», a déclaré un autre riverain. «Vous jouez avec nos émotions», estime une autre Saint-Martinoise. «Il ne faut pas jouer avec les mots… Vous parlez d’impatience, mais cela fait quatre ans que nous attendons», a commenté une autre. Les observations du public ont toutes été dans le même sens.

«Je comprends votre impatience. Il vaut mieux créer de l’impatience que des inquiétudes et de la colère», conçoit le préfet. « Il a indiqué que des réunions devaient encore se tenir avec les architectes et les socioprofessionnels début juin, dont les discussions permettront d’orienter la rédaction du règlement. «Nous allons aussi tenir compte des remarques des particuliers que la Deal va recevoir tous les mercredis matin du mois de juin lors d’entretiens individuels», a-t-il ajouté.

Le préfet a la volonté de consulter au maximum les habitants mais souhaite aussi que cette révision du PPRN soit appliquée rapidement afin de débloquer des projets et permettre le développement du territoire. «Je veux qu’en 2022 il y ait des grues partout ! », a-t-il lâché en conclusion de la réunion.

