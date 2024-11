CLIN D’OEIL / L’Oursin : Une Évasion Culinaire d’Exception à La Samanna

L’Oursin, restaurant emblématique de La Samanna, promet une expérience culinaire hors du commun sous la direction du talentueux Chef Marcel Ravin, doublement étoilé au guide Michelin.

Ce restaurant élégant, parfaitement intégré à son environnement tropical, accueille aussi bien les clients de l’hôtel que les visiteurs extérieurs, en faisant une destination de choix pour les amateurs de haute gastronomie.

Les raviolis de langouste, véritable trésor de la nouvelle carte, séduisent par leur finesse et leur richesse en saveurs. Parmi les incontournables, citons également les Ouassous flambés au rhum agricole et le Filet de vivaneau, magnifié par une sauce maltaise tout simplement irrésistible. Chacun de ces plats signatures reflète l’audace et la créativité de ce grand chef. Conçue avec des produits locaux et de saison, chaque assiette est une œuvre d’art qui raconte une histoire, mêlant harmonieusement tradition et modernité.

Le cadre enchanteur de L’Oursin, avec sa vue imprenable sur les eaux turquoise de Saint-Martin, vient sublimer cette expérience unique.

Sous l’impulsion visionnaire de Marcel Ravin, L’Oursin s’impose comme une adresse incontournable, où chaque repas est une célébration de l’excellence culinaire et de l’hospitalité. Une expérience inoubliable, à surtout essayer !