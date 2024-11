Lutte contre l’obésité à Saint-Martin : focus sur le défi 11

Le projet pédagogique SXM No Obesity, initié au lycée professionnel Daniella Jeffry par la professeure de cuisine Akpéné Brégeaud, prend une ampleur sociale en dehors des salles de classe. Centré sur la sensibilisation à l’obésité, ce projet mobilise enfants, adolescents et adultes pour promouvoir une alimentation saine, une hygiène de vie équilibrée et une activité physique régulière.

Le défi 11, lancé en collaboration avec une enseignante d’arts appliqués, incarne cette ambition : chaque participant se prend en photo devant la fresque située rue Félix Éboué à Marigot (en face du Pôle Santé de la Croix-Rouge), complète des bulles sur Instagram avec ses aliments préférés, puis partage son poste. Ce défi ludique et interactif vise à inciter les participants à réfléchir à leurs choix alimentaires tout en favorisant l’engagement sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, SXM No Obesity propose des exercices physiques simples, des recettes diététiques et des astuces pour intégrer des produits locaux et sains dans son quotidien. En impliquant la population dans des défis multilingues et bienveillants, l’initiative cherche à déconstruire les tabous liés à l’obésité et à encourager chacun à cuisiner et partager ses expériences. Cette démarche, soutenue par la Collectivité, ambitionne de sensibiliser la population à un enjeu mondial touchant particulièrement Saint-Martin. Akpéné Brégeaud, qui investit temps et ressources personnelles dans ce projet, insiste sur deux piliers : alimentation équilibrée et activité physique… bien manger ne demande pas forcément un budget élevé, mais plutôt de bonnes pratiques accessibles à tous. Bon défi ! _Vx

Infos : 06 90 32 95 42

Facebook : Lutte contre l’obésité sxm

Instagram : triomphons_de_l_obesite_sxm