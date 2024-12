ÉVÈNEMENT : La All White Beach Party fait son grand retour !

Ce dimanche 22 décembre, Saint-Martin sera le théâtre de l’un des évènements les plus attendus de l’année : la All White Beach Party, organisée par Mad Events au Kalatua Beach. Dès 15h, préparez-vous à vivre une pré-Christmas Beach Party mêlant élégance et ambiance festive, dans un cadre idyllique au bord de la mer.

L’édition 2024 s’annonce mémorable avec la présence exceptionnelle de DJ Ayane, figure emblématique du DJing urbain international. Reconnue pour ses prestations aux grands festivals comme le Quai 54, cette pionnière enflammera la piste avec des sets mêlant Afrobeat, Funk et Amapiano. Une performance qui promet de captiver les foules. Aux côtés de cette invitée de prestige, des DJ locaux de renom assureront une montée en puissance tout au long de la journée. DJ Alex et Allan P ouvriront le bal, suivis de Classy D, Maestro, Wiwi, Big Boss, et Killerz. Cette programmation musicale éclectique va satisfaire tous les amateurs de danse. Avec des prestations d’envergure, un cadre exceptionnel et une ambiance premium, la All White Beach Party s’impose comme l’évènement à ne pas manquer en cette fin d’année. Deux jours avant Noël, c’est l’occasion parfaite pour relâcher la pression et célébrer dans un esprit festif et chaleureux. Comme son nom l’indique, la tenue blanche est exigée pour une ambiance lumineuse et élégante. Ce dress code emblématique renforce l’esprit raffiné et festif de la Beach Party, idéal pour immortaliser des souvenirs au coucher du soleil. Les billets sont en vente à $20 en prévente via Sparta et chez plusieurs revendeurs locaux, Baguettelle, Nova, Buzz ou directement au Kalatua Beach. Le jour J, le tarif reste à $20 avant 17h, mais augmentera par la suite, ne tardez donc pas à vous munir du précieux sésame. Pour ceux qui souhaitent profiter de l’évènement dans un confort absolu, Mad Events propose un service VIP avec des tables offrant une vue imprenable sur la plage et la scène. Réservez votre espace exclusif en contactant +590 690 76 01 53 ou +1 (721) 585 8805. _Vx

Pour plus d’informations, envoyez un DM sur les réseaux de MAD EVENTS

