CULTURE : Hommage à Edwin Charbonnier et Louis Hamlet

L’association Coffee and Soda Biscuits (CSB) a marqué les esprits le 15 décembre en rendant hommage à deux figures emblématiques de Saint-Martin : Edwin Charbonnier et Louis Hamlet. Cet événement, organisé au 4 Real We Agree With Culture Gardens, a célébré leurs contributions exceptionnelles au patrimoine culturel et sportif de l’île, en présence d’un public ému et reconnaissant.

Edwin Charbonnier, véritable maître du steel pan, a été salué pour son rôle dans l’élévation de cet instrument caribéen au rang d’art universel. Sa musique a traversé les générations, et son engagement auprès des jeunes musiciens a permis de préserver cette tradition. La scène a vibré aux sons de morceaux joués en son honneur, rappelant l’héritage puissant qu’il laisse derrière lui.

Louis Hamlet, malheureusement absent pour des soucis de santé, a reçu une ovation pour son rôle décisif dans le développement du sport à Saint-Martin. Formateur et mentor, il a inspiré des générations de jeunes athlètes par sa vision, sa discipline et son dévouement.

Sabrina Charville, présidente de l’association, a exprimé l’importance de cet hommage : “Cela permet de montrer que leur contribution ne passe pas inaperçue. C’est un moyen de célébrer notre identité culturelle et de rappeler ce qui rend Saint-Martin unique. En honorant leur mémoire, nous faisons vivre leur héritage, en assurant que leurs valeurs et leurs réalisations continueront à influencer les générations futures ». L’événement a également permis de renforcer les liens communautaires, en rassemblant autour d’un moment de partage. Les performances musicales, les témoignages et les anecdotes ont fait de cette célébration un véritable hymne à la communauté saint-martinoise dont l’association CSB s’est fait la gardienne avec ce type de manifestations. _AK

