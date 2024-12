LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS : La MILDECA en mission à Saint-Martin

En début de semaine, la Collectivité a accueilli la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), représentée par sa déléguée Valentine Fournier et son équipe.

Michel Petit, 4ème vice-président en charge des affaires sociales, a rappelé la gravité de la situation sur le territoire. Selon le Dr Evelyne Banguid de la PMI, les addictions parentales impactent gravement les jeunes enfants, qui développent des troubles comportementaux complexes. Par ailleurs, Thierry Verres et Hénoc Patrick signalent une explosion de la délinquance des mineurs, avec plus de 100 dossiers traités cette année. Face à ces défis, des actions de prévention et d’insertion sociale sont déjà en place grâce au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), aux services de santé et aux associations partenaires comme la Croix-Rouge. Valentine Fournier a salué la dynamique engagée par Saint-Martin et a annoncé un appel à projets interministériel ouvert jusqu’au 14 mars 2025. Les initiatives sélectionnées bénéficieront de financements pour renforcer la lutte contre les addictions et soutenir les acteurs locaux dans leurs efforts de prévention. _Vx

