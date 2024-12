TRIBUNAL : Un an de prison en faveur de la réinsertion sociale

Dans un contexte de précarité à Saint-Martin, la vice-présidente du tribunal mise sur un suivi social renforcé pour aider un détenu sans domicile à se réinsérer.

Mc L. U. est en détention provisoire depuis un mois pour vol aggravé par des dégradations et en état de récidive. C’est en comparution immédiate, vendredi 13 décembre, qu’il se présente par visioconférence au tribunal de proximité de Saint-Martin. Le 5 novembre dernier, à la recherche d’un peu d’argent, Mc L. U. casse les vitres d’un véhicule avant de prendre la fuite et d’être rattrapé par la gendarmerie. Il tente de dissimuler un couteau sous les yeux des forces de l’ordre avant d’être interpellé. Sans domicile fixe depuis 3 ans, privé de soins et affamé, Mc L. U. raconte qu’il mène une vie stable et encadrée en prison : “Ça m’a changé la vie : je pense comme un civil, je mange, je fais du sport et je dessine”. C’est en se basant sur son attitude non-violente et son parcours difficile semé d’addictions, la rue et le manque de soins que la vice-procureure suggère un étayage social lui permettant de sortir de cette situation durablement et « d’honorer sa dignité humaine ». L’avocat de la défense poursuit dans le même sens : « Cette précarité sociale doit nous toucher. Cet homme doit rester en prison où il trouvera un accompagnement quotidien qu’il n’a pas dehors ». La vice-présidente décide alors de condamner Mc L. U. à un an de prison suivi d’un an de sursis probatoire renforcé avec obligation de soins pendant 18 mois. Il lui sera également interdit de porter une arme pendant 5 ans et devra rembourser les dégradations matérielles causées. _LM

