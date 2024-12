FAITS DIVERS / Incendie à Saint-James : une habitation ravagée par les flammes

Dans la nuit du mardi 17 décembre, aux alentours de 1h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés en urgence pour un violent incendie dans le quartier de Saint-James. À leur arrivée sur place, l’habitation concernée était totalement embrasée.

Face au risque important de propagation aux maisons voisines, les équipes de secours ont rapidement déployé leurs moyens pour circonscrire le feu. Grâce à une intervention efficace et coordonnée, la situation a pu être maîtrisée, évitant ainsi des dégâts plus importants sur les habitations proches. L’intervention des secours a mobilisé 9 sapeurs-pompiers et de nombreux équipements. Après près de deux heures d’efforts, le feu a été totalement éteint à 3h30, ne faisant aucune victime. Cet incendie, bien que spectaculaire, a été contenu grâce au professionnalisme et à la réactivité des secours. Les circonstances de ce sinistre restent pour l’instant indéterminées. Une enquête pourrait être ouverte afin d’identifier les causes précises de ce départ de feu. _Vx

