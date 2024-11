FORMATION PROFESSIONNELLE : 40 personnels territoriaux formés sur l’enfance en danger

La Collectivité de Saint-Martin a engagé une formation de 40 agents territoriaux sur la protection de l’enfance, visant à renforcer les compétences de ses équipes pour mieux gérer les situations familiales difficiles et accueillir les enfants en situation de vulnérabilité.

Organisée par la délégation Solidarité, Santé, Familles, sous la présidence du 4e vice-président Michel Petit, cette initiative s’est déroule en deux sessions, du 5 au 15 novembre. Intitulée “De l’évaluation initiale au projet pour l’enfant”, cette formation s’appuie sur le cadre national de la Haute Autorité de Santé (HAS), établi pour évaluer globalement les situations de risque ou de danger pour les enfants. Destinée aux agents de l’aide sociale à l’enfance, la formation s’ouvre également aux partenaires clés, tels que les personnels de l’Éducation nationale, du secteur hospitalier, et des associations concernées. Basé en France hexagonale, l’Institut de psychoéducation a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet public afin de dispenser la formation obligatoire à Saint-Martin. Cette dernière est co-financée par le Fonds social européen (FSE). Une seconde session suivra en février 2025 pour enseigner l’élaboration du Projet Pour l’Enfant, une approche innovante dans ce secteur, complétée par des séances de coaching pour le Pôle Solidarité, Santé et Familles. Michel Petit s’est rendu sur place pour encourager les participants, insistant sur l’importance de la formation comme support essentiel pour les missions du social et de la protection de l’enfance, un domaine où expertise et sensibilité sont indispensables. _VxOrganisée par la délégation Solidarité, Santé, Familles, sous la présidence du 4e vice-président Michel Petit, cette initiative s’est déroule en deux sessions, du 5 au 15 novembre. Intitulée “De l’évaluation initiale au projet pour l’enfant”, cette formation s’appuie sur le cadre national de la Haute Autorité de Santé (HAS), établi pour évaluer globalement les situations de risque ou de danger pour les enfants. Destinée aux agents de l’aide sociale à l’enfance, la formation s’ouvre également aux partenaires clés, tels que les personnels de l’Éducation nationale, du secteur hospitalier, et des associations concernées. Basé en France hexagonale, l’Institut de psychoéducation a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet public afin de dispenser la formation obligatoire à Saint-Martin. Cette dernière est co-financée par le Fonds social européen (FSE). Une seconde session suivra en février 2025 pour enseigner l’élaboration du Projet Pour l’Enfant, une approche innovante dans ce secteur, complétée par des séances de coaching pour le Pôle Solidarité, Santé et Familles. Michel Petit s’est rendu sur place pour encourager les participants, insistant sur l’importance de la formation comme support essentiel pour les missions du social et de la protection de l’enfance, un domaine où expertise et sensibilité sont indispensables. _Vx