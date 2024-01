FORMATION LOCALE : 24 stagiaires sélectionnés pour le Diplôme d’État d’Aide-Soignant

La Collectivité de Saint-Martin met en place le Diplôme d’État d’Aide-Soignant au titre de l’année 2023-2024 et crée un dispositif territorial de bourse Sanitaires et Sociales pour réduire la fracture sociale.

Dans le cadre du Schéma Territorial de Formation de Sanitaires et Sociales et du lancement du Programme Territorial de Formation Sanitaires et Sociales, la Collectivité de Saint-Martin exerce pleinement sa compétence dans la formation pour combler les besoins en professionnels qualifiés, anticipe le vieillissement de la population et, par la même, lutte contre l’exclusion et le chômage de masse. Pour l’année scolaire 2023-2024, 24 candidats sont sélectionnés pour intégrer la formation d’aide-soignant dispensée par OPA Formation Santé – Social pour le Diplôme d’État. Une subvention annuelle de 300.000€ est accordée couvrant les dépenses administratives et celles liées à l’activité pédagogique. La Collectivité participe également aux dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux de ce centre de formation. Dans le prolongement de cette action et de la lutte contre les inégalités, la Collectivité crée un dispositif territorial de bourse sanitaire et sociale. Ce soutien financier vise les stagiaires, élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales inscrits dans les établissements de formation agréés. L’aide est comprise entre 1.600€ et 6.700€ selon l’échelon retenu. Le budget dédié à cette bourse d’études dans le secteur sanitaire et social est de 529.300€ pour la période 2023/2024, soit 449.905€ financés au titre de la priorité 3 du PON FSE+ 2021-2027 du Fond Social Européen correspondant à 85% et 79.395€ autofinancés par la Collectivité. _Vx

