Institut territorial de la statistique et des études économiques de St Martin

Le Président de l’ITSEE Alain Richardson installe le Club de la Conjoncture.

« Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas ! »

Le vendredi 22 décembre 2023, Alain Richardson, Président du Conseil d’Administration de l’ITSEE, a inauguré la mise en place du Club de la Conjoncture. Cette initiative novatrice vise à créer une plateforme d’échanges et de partage avec pour objectif notable la publication trimestrielle d’indicateurs de conjoncture, qu’ils soient généraux ou thématiques.

Les participants à cette première session du Club étaient des représentants de structures détenant des données variées et particulièrement pertinentes pour une analyse approfondie de la conjoncture socio-économique de Saint-Martin.

Aux côtés du Président Richardson et des équipes de l’ITSEE se tenaient les représentants de Pôle Emploi, du Port de Galisbay, de l’Aéroport de Grand-Case, de l’Établissement des Eaux (EEASM), du Centre des Finances Publiques et de la Direction de la fiscalité de la Collectivité.

Dans son discours inaugural, Alain Richardson a exprimé son souhait de voir naître « le début d’une aventure collaborative prometteuse où nous unirons nos forces pour créer un impact significatif et inédit sur la compréhension de la conjoncture locale et de ses enjeux ».

« La richesse du Club, c’est vous ! »

Il a par ailleurs souligné qu’un des atouts du Club réside dans la diversité et la complémentarité de ceux qui le composent. Affirmant « La richesse du Club, c’est vous ! » il a insisté sur l’importance des membres qui apportent une expertise unique et des connaissances approfondies dans divers secteurs et il a encouragé l’engagement commun en termes de transparence et de partage. Après une présentation détaillée des modes opératoires du Club par M. Winnicki, Directeur de l’ITSEE, chaque participant a exprimé, avec un enthousiasme manifeste, la nature et la cadence des informations qu’ils partageront avec les analystes de l’ITSEE.

Le Président Richardson a rappelé les règles strictes de confidentialité et d’anonymisation appliquées par l’Institut Statistique de Saint-Martin.

Enfin, il a réaffirmé son objectif de fournir à la gouvernance de la Collectivité un outil de compréhension et d’interprétation du territoire, tant sur le plan économique que social. Il espère par ailleurs que l’ensemble des travaux de l’ITSEE compléteront les informations destinées aux investisseurs ainsi qu’aux partenaires régionaux, nationaux et internationaux de la Collectivité de Saint-Martin.

Le Club se réunira à nouveau à la fin du premier trimestre 2024, avec pour objectif l’édition du tout premier bulletin de conjoncture de l’Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques.

