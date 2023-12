Violences faites aux femmes : Brisons le silence

Comme chaque année depuis 7 ans, la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CAF) organisait en partenariat avec l’ALEFPA – le Manteau la manifestation « Brisons Le Silence » dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et des Semaines de la Parentalité.

Cette année, une quarantaine de femmes victimes de violences intrafamiliales ont été invitées en priorité pour participer à cette 6ème édition de Brisons le silence. Cette action qui offre une journée bien-être à ces femmes marquées par la vie permet aussi de les sensibiliser et de les informer sur les conséquences brutales et silencieuses des violences intrafamiliales et sur les dispositifs existants afin qu’elles soient soutenues et accompagnées dans leur processus de guérison et de reconstruction. Avec pour marraine de l’évènement la psychologue clinicienne Arlène Jeffry, la 6ème édition de Brisons le Silence proposait aux femmes différents ateliers centrés sur soi : massage, maquillage, soin des pieds, séance photo pour se réapproprier son image sans oublier l’atelier d’informations avec la Maison de Protection des Familles et Trait d’Union France Victimes 978 et des groupes de parole pour favoriser l’expression dans un environnement sécurisé et chaleureux. Un petit déjeuner et un déjeuner ont été concoctés par l’équipe organisatrice regroupant les formidables salariées de la CAF représentée par Valérie Martineau et celles de l’association ALEFPA – le Manteau représentée par Audrey Gil. Grâce à cet évènement qui regorge de générosité, de bienveillance et de sororité, les femmes invitées ont pu, le temps d’une journée, prendre du temps pour elles et goûter à nouveau aux plaisirs simples de la vie comme partager ensemble un repas convivial dans un esprit pur de solidarité. Forte d’un réseau partenarial pérenne, chaque édition de Brisons le Silence permet aussi la mise en avant de l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales en rappelant l’engagement de la CAF auprès des victimes de violences intrafamiliales tout en créant une véritable dynamique de prévention, de soutien et d’aide à l’heure où les chiffres augmentent d’un côté et où la parole se libère de l’autre, donc à l’heure où les victimes en ont le plus besoin. _Vx

Une nouvelle aide de la CAF pour les victimes de violences conjugales

La Loi du 28/02/2023 crée l’aide universelle d’urgence aux victimes de violences conjugales (AVVC). Ce dispositif est entré en vigueur au 28 novembre dernier. Il s’agit d’une prestation légale qui consiste à soutenir les victimes de violences conjugales. Cette aide peut prendre la forme selon la situation financière et sociale de la victime d’une aide remboursable ou non remboursable. Elle est soumise à la production de l’une des pièces justificatives suivantes : Dépôt de plainte ou procès-verbal d’audition, signalement adressé au procureur de la République ou ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF). L’accès à la demande de cette aide ainsi que les conditions complètes d’éligibilité sont sur le site caf.fr dans les rubriques « Vie personnelle » et « Accident de la vie ». La démarche en ligne est sécurisée et confidentielle. Cette aide complète l’offre de service de la CAF à destination des victimes de violences conjugales et intrafamiliales qui se décline depuis 2021 à travers le Parcours Séparation.

12 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter