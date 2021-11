Cancer : des traitements de chimiothérapie désormais administrés à Saint-Martin

Après une très longue attente, le Centre hospitalier Louis Constant Fleming a enfin obtenu l’autorisation de traitement du cancer. Une salle « blanche » spécifiquement dédiée à la préparation des traitements a été construite au sein de l’établissement.

Cette nouvelle activité de soins est pratiquée sous la responsabilité du Docteur LARUELLE, praticien hospitalier oncologue et du Docteur OPSOMER, chef de service de la pharmacie.

L’Unité de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques (URCC) a été officiellement ouverte lundi 22 novembre. Elle permettra aux patients de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy atteints de pathologie néoplasique de bénéficier d’un traitement de chimiothérapie ou autre traitement à visée cytotoxique au sein de l’hôpital, et donc au plus proche de leur domicile et de leur vie quotidienne.

Cette nouvelle activité médicale constitue une très nette amélioration pour la prise en charge et la qualité de vie des patients de notre territoire atteints de pathologie oncologique ou d’hémopathie maligne, qui étaient obligés de se rendre en Guadeloupe ou de renoncer à se soigner.

Les premiers patients ont été accueillis hier en hôpital de Jour.

Légende photo : (de gauche à droite) Madame Marie-Antoinette LAMPIS-PATTUS, Directrice de l’hôpital, accompagnée du Docteur Marie HENAUX-LARUELLE, praticien hospitalier oncologue et du Docteur Marie-Agnès OPSOMER, chef de service de la pharmacie