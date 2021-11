Des lycéens préparent un guide sur les lolos

Ils veulent laisser leurs traces, «rester dans la légende». Les 23 élèves de la section cuisine au lycée professionnel en terminale CAP ont choisi de réaliser un guide dans le cadre de l’épreuve dite du chef d’œuvre.

Projet imposé aux élèves de CAP et de baccalauréat professionnel, le chef d’œuvre est «une réalisation, collective ou individuelle, qui permet aux élèves d’exprimer des talents en lien avec leur futur métier, et aussi de montrer et de valoriser leurs compétences ». Pour les élèves saint-martinois en CAP, ce sera un guide !

Cette année, les jeunes ont décidé se concentrer sur les lolos du front de mer à Marigot. De manière régulière, ils partent ainsi à la rencontre des 14 restaurateurs pour recueillir leur parcours et leurs recettes.

Le guide sera rédigé en français et traduit en anglais par les élèves qui, dans ce projet, sont supervisés par leurs professeurs de cuisine et d’anglais, René-Marc Nivelle et Ange Cheraldini.

Financé par la collectivité, l’ouvrage «Dans le secret des lolos de Marigot » sera imprimé à 2 000 exemplaires et distribué gratuitement à l’office de tourisme. Sa sortie est prévue début 2022. Une édition en PDF devrait aussi être disponible.

(soualigapost.com)