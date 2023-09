SECURITE ROUTIERE : La charte des bons comportements sur la route dévoilée au Lycée Professionnel Daniella Jeffry

Initiée lors des Assises de la Sécurité Routière en décembre 2022 et du plan d’action « Sécurité Routière Saint-Martin », la charte des bons comportements sur la route a été dévoilée mardi dernier à l’entrée du Lycée Professionnel Daniella Jeffry. Elle sera affichée dans treize établissements scolaires du territoire.

A l’occasion de la présentation de cet outil pédagogique, Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice-recteur du service de l’Education des Iles du Nord, s’est félicité de la concrétisation de ce projet réalisé avec le concours de plusieurs collégiens et lycéens du territoire. Tour à tour, Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, Harry Christophe, vice-recteur, Janine Hamlet, proviseure du Lycée Professionnel Daniella Jeffry, Bruno Ravier, président de l’association Sécurité Routière SXM et le corps enseignant ont salué le bon travail réalisé par toutes les parties prenantes. « Avec une attitude responsable, nous pouvons agir et réduire le risque accident auprès des jeunes », a insisté Andy Armongon.

Cette charte réalisée par des collégiens (5ème et 4ème des collèges Soualiga et Mont des Accords) et des lycéens (2nde du LGT Robert Weinum) est destinée à un large public et permet de rappeler surtout les règles indispensables à une conduite raisonnable aussi bien en vélo, scooter qu’à moto.

Cette charte pédagogique est disponible en trois langues : français, anglais et espagnol. Elle montre quatre situations couramment rencontrées (non-port du casque, partage de la route avec les autres usagers, roue-arrière/wheeling et scooter épave / squelette) et montre le bon comportement à adopter en la matière. Elle rappelle aussi les numéros d’urgence en cas d’accident (15, 17, 18 et 112).

La charte comprend également un QR Code renvoyant vers un lien avec un dossier pédagogique sur les projets de l’éducation à la sécurité routière. Destinée à l’ensemble de la communauté éducative : élèves, professeurs, animateurs et parents, la charte sur les bons comportements sur la route sera affichée dans 13 établissements scolaires du 1er et du 2nd degré de Saint-Martin.

Cette action au profit de la jeunesse saint-martinoise a été financée par l’appel à projets « Sécurité routière » géré par la préfecture des Iles du Nord. « La Sécurité Routière est l’affaire de tous », a tenu à rappeler mardi Vincent Berton. Tout le monde doit être sensibilisé aux dangers de la route, notamment les plus jeunes. Mobilisons-nous ensemble pour permettre à chacun d’agir pour une route plus sûre». _AF

