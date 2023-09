INSOLITE : Des moutons dévorent 300 kg de cannabis en Grèce

Début septembre dernier, un troupeau de moutons en liberté s’est introduit dans la serre d’une exploitation de cannabis médical située à Almyros en Thessalie (Grèce) dévorant tout sur son passage.

Les animaux cherchaient désespérément à se nourrir après le passage de la tempête Daniel qui a causé d’importantes inondations et laisse dans le pays un bilan tragique de quinze personnes tuées et un coût des dégâts de deux milliards d’euros. Affamés, les moutons ont dévoré 300 kilos de cannabis médical dont la production est autorisée en Grèce depuis 2017. « Nous avons perdu 80% de la production à cause des inondations », expliquait le gérant de l’exploitation, « Alors que nous essayions de sauver tout ce que nous pouvions, nous avons soudain vu des moutons à l’intérieur ». Rassasiés, les animaux herbivores ont alors développé un comportement étrange pendant plusieurs heures, ce qui a causé bien des soucis à l’exploitant lorsqu’il a tenté de les faire sortir de la serre : « Ils avaient repéré quelque chose de vert et l’ont mangé. Ensuite ils sont devenus tout fous, les moutons sautaient plus haut que les chèvres, et cela n’arrive jamais. Je vais très bien, mais les moutons vont encore mieux, ils sont tout fous ! » détaillait l’exploitant un brin amusé par cette histoire malgré la tragédie subie par son exploitation à la suite des inondations. Cet évènement insolite, qui peut donc prêter à sourire, représente néanmoins une catastrophe industrielle pour le propriétaire de l’exploitation : « Nous avons eu la canicule, puis les inondations. Nous avons presque tout perdu. Maintenant ça… le troupeau de moutons a mangé tout ce qu’il nous restait ». Aucune information concernant l’état de santé des ovins n’a été communiquée, alors que la consommation de cannabis par des animaux peut avoir des conséquences graves particulièrement lorsque les quantités ingérées, comme ici, sont importantes. La tempête Daniel, lors de son passage en Libye, a rompu deux barrages et ravagé le pays, causant la mort de 11.000 personnes et faisant 10.000 disparus. _Vx

