SUBVENTIONS : Retour sur le Séminaire des Associations 2023

Le vendredi 22 septembre dernier, la Collectivité de Saint-Martin réunissait les associations du territoire à la CCISM autour du séminaire annuel dédié au secteur associatif.

Martine Beldor, en charge de la Vie Associative sous l’égide de la délégation développement humain et citoyenneté présidée par la 3ème vice-présidente Dominique Démocrite Louisy, a ouvert le séminaire en rappelant les dispositifs déployés par la COM ainsi que les moyens importants pour fédérer les associations et leur apporter toutes les informations utiles afin de concrétiser leurs projets et de développer leur structure. Le Séminaire des Associations avait pour objectif d’informer le public, les bénévoles et les salariés de toutes les aides mises à leur disposition, aides présentées et détaillées lors de la soirée au travers de trois volets : appui financier, appui humain et appui technique accompagnement formations. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, était également présent dans le cadre du partenariat État-COM sur le financement de l’aide annuelle aux associations locales à travers le Fonds Social Européen (FSE) pour un montant global de 4 millions d’euros annuels.

Au cours de ces cinq dernières années, 500 associations ont effectué des demandes de subvention. Depuis le 1er janvier 2023, 41 associations ont été créées, ce qui représente une association chaque semaine. Ce chiffre significatif prouve une nouvelle fois à quel point le tissu associatif local est actif et en perpétuel développement. Après le succès de la présentation des appels à projets aux associations le 14 mars dernier, ce séminaire ne démérite pas en termes de réussite, la salle Opale de la CCISM était remplie de monde. Les présentations se sont succédées par Hatharith Khieu (vie associative), Véronique Coursil (préfecture), Marc Fabre (DRAJES et jeune retraité salué par l’assemblée), Fabienne Monmarson (préfecture), Véronique Valvert et Valérie Martineau (CAF), Christopher Gamiette et Kifaya Lacam (contrôle et évaluation des subventions attribuées), David Touzel (DEETS), Clive Missongo (Pôle Emploi) ou encore Bruno Ravier (Sécurité Routière).

La soirée fut riche en informations et en échanges. Pour rappel, la campagne annuelle de demande de subventions a débuté le 18 septembre pour se clôturer le 30 octobre prochain. Le dossier d’inscription est en téléchargement sur www.com-saint-martin.fr _Vx

Infos : vieassociative@com-saint-martin.fr

***********************************

Ateliers d’aide aux Associations

La Collectivité a décidé de dématérialiser les demandes de subvention tout en proposant un accompagnement aux associations au travers d’ateliers de formation générale. Le prochain aura lieu le 4 octobre dans la salle du conseil de quartier (stade Thelbert Carti) à Quartier d’Orléans de 10h à midi. Les ateliers de formations pratiques se dérouleront le mercredi 11 octobre de 10h à midi à Marigot (salle de l’annexe de la COM, rue Victor Maurasse) et le mercredi 18 octobre à Quartier d’Orléans (conseil de quartier).

