ÉDUCATION : Harcèlement scolaire, parlons-en !

Le rapport du Sénat dans le cadre de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement est alarmant : 6 à 10 % des élèves subiraient une forme de harcèlement lors de leur scolarité. Le mercredi 4 octobre prochain marquera la 6ème édition de la journée du droit qui se déroulera dans tous les collèges de France, y compris à Saint-Martin, suivie d’une conférence-débat au tribunal.

Chaque année, 800.000 à 1 million d’enfants seraient victimes de harcèlement. En ce qui concerne le cyber-harcèlement, le nombre de victimes de vidéos, photos et rumeurs humiliantes est passé de 4,1 % en 2015 à 9 % en 2018 (9,9 % des filles et 8,1 % des garçons), selon les chiffres de la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). 25 % des collégiens déclarent avoir connu au moins une atteinte via les nouvelles technologies, et 14 % des lycéens disent avoir fait l’objet d’une attaque sur internet. Pour lutter activement contre ce fléau qui a entrainé plusieurs suicides de jeunes victimes de harcèlement en cette année 2023, de nouvelles actions sont mises en place pour sensibiliser la population, que ce soit les élèves, les parents mais aussi le corps professoral. La Journée du Droit de ce mercredi 4 octobre prendra place au collège Soualiga, avec pour thématique « harcèlement et discrimination ». Initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse en lien avec le Conseil National des barreaux des avocats, cette journée a pour but de sensibiliser deux classes de quatrième. Les collégiens seront informés sur les différentes formes de harcèlement scolaire, sur la discrimination et les conséquences traumatisantes pour la victime et juridiques pour l’agresseur. L’association France Victime 978 sera présente lors de la manifestation, ainsi qu’à la conférence-débat organisée par le Conseil d’Accès au Droit. La Nuit du Droit pour voir le droit sous un nouveau jour « Harcèlement scolaire, parlons-en ! » se déroulera le 4 octobre de 16h à 18h au tribunal de proximité de Saint-Martin. Sur entrée libre et organisée en partenariat avec le Club des Juristes, la conférence-débat comptera plusieurs intervenants : Nathalie Conrad, magistrate au tribunal de proximité de Saint-Martin, le colonel de gendarmerie, Maxime Wintzer-Wehekind, Harry Christophe, vice-recteur, Maître Marion Tillard, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Nicolas Didier, gendarme intervenant à la Maison de la Protection des Famille, et Olivier Canale-Fatou, directeur de l’association France Victimes 978. _Vx

Infos : lanuitdudroit.fr

