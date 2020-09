EDUCATION : 88,5 % des élèves inscrits étaient présents à la rentrée

6 233 élèves précisément ont effectué leur rentrée la semaine dernière à Saint-Martin, selon les premiers chiffres rassemblés par les services de l’Education nationale. Alors que 7 047 étaient inscrits. 814 enfants ne sont pas encore retournés à l’école bien que cela soit redevenu obligatoire à cette rentrée. Pour quelles raisons ? Le vice-recteur demeure prudent. Selon les informations obtenues auprès des chefs d’établissement, la fermeture de la frontière ne serait pas la principale raison.

A ce jour, le taux de présence est de 82 % dans le premier degré et de 97,5 % dans le second, précisément de 93,3 % dans les collèges et 97,5 dans les lycées.

Ce bilan provisoire sera confirmé vers le 23 septembre.

A titre comparatif, 7 310 élèves avaient fait leur rentrée en septembre 2019. Une baisse de 3,6 % des effectifs est enregistrée cette année sur la base du nombre d’inscrits. L’année dernière, le nombre d’élèves dans le premier degré était de 3 729 élèves et de 3 508 dans le second (2 012 dans les collèges et 1 496 dans les lycées). (soualigapost.com)