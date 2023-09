POLITIQUE : Visite ministérielle fin octobre à Saint-Martin

Louis Mussington, président de la Collectivité actuellement en déplacement à Paris, a partagé mardi dernier une information qui lui tient à cœur : la visite du nouveau ministre chargé des outre-mer, Philippe Vigier, sur le territoire le mois prochain.

Accompagné du 4ème vice-président de la Collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington communiquait son plaisir d’avoir pu échanger avec le nouveau ministre chargé des outre-mer en poste depuis le 20 juillet dernier, en remplacement de Jean-François Carenco.

Le président de la COM déclare : « Une chose est claire : travailler ensemble est la seule façon d’avancer. Depuis le début de notre mandature, nous avons toujours privilégié la collaboration pour répondre aux enjeux importants pour les Saint-Martinois ». Lors de la passation de pouvoir entre Jean-François Carenco et Philippe Vigier, Louis Mussington avait formulé le souhait d’une prochaine visite du nouveau ministre à Saint-Martin. C’est désormais chose faite : « Philippe Vigier prévoit de se rendre à Saint-Martin à la fin du mois d’octobre » confiait Louis Mussington qui posait pour l’occasion avec le nouveau ministre en charge des outre-mer et Michel Petit. Jamais deux sans trois, la future visite ministérielle sera donc bel et bien la troisième en un an si le calendrier est respecté. En mai dernier, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin était présent sur le territoire pour signer le traité de la frontière, moment historique pour Saint-Martin. Il était accompagné de l’ex-ministre chargé des outre-mer Jean-François Carenco, déjà venu en visite intensive sur le territoire en octobre 2022. _Vx

