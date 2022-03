Conseil territorial : la majorité aura 16 sièges sur 23

A l’issue du second tour, le conseil territorial va être renouvelé. Les nouveaux membres seront investis de leur nouvelle fonction dimanche lors d’une cérémonie officielle.

Le nombre de sièges obtenus par liste est défini par le code électoral, la liste arrivée en tête en ayant au moins huit. En l’occurrence, le RSM aura une majorité de 16 sièges, la Team Gibbs comptera 5 sièges et Generation Hope 2 sièges. Les personnes entrent au conseil – que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition – dans l’ordre que leur nom figure sur les listes.

Le RSM sera représenté par Louis Mussington, Annick Petrus, Alain Richardson, Martine Beldor, Raphael Sanchez Orozco, Dominique Louisy, Michel Petit, Valérie Damaseau, Frantz Gumbs, Valérie Fonrose, Marc-Gérald Menard, Bernadette Davis, Steven Cocks, Audrey Gil, Arnel Daniel et Bernadette Venthou-Dumain.

La Team Gibbs sera représentée par Daniel Gibbs, Mélissa Nicolas-Rembotte, Philippe Philidor, Marie-Dominque Ramphort et Alain Gros-Desormeaux. Ayant cinq sièges, la Team pourra former un groupe d’élus et disposer de moyens matériels (bureaux, agent, etc.)

Generation Hope sera représentée par Jules Charville et Angeline Laurence.

Le président et les quatre vice-présidents seront élus par les conseillers territoriaux dimanche. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui