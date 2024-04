ASSOCIATION : Festival des Animaux Endémiques ce samedi matin

L’association Les Fruits de Mer invite le public au Festival des Animaux Endémiques de 9h à midi ce samedi 27 avril à l’Amuseum Naturalis situé à The Old House, Quartier d’Orléans. L’évènement est gratuit et ouvert à toutes les générations.

Entièrement gratuit, le festival comprendra un lancement et une distribution de livre, une activité d’artisanat, une distribution de plantes et l’opportunité d’en apprendre davantage sur les animaux spéciaux qui vivent uniquement à Saint-Martin ou uniquement dans notre région. « Les animaux et les plantes endémiques constituent la partie la plus unique de la nature de cette île », explique Jenn Yerkes, la présidente de l’association Les Fruits de Mer. « Ce sont des espèces qui vivent seulement ici, ou seulement sur quelques îles de notre zone. Beaucoup de gens ne savent pas qu’il existe des plantes et des animaux que l’on ne trouve qu’ici, et nulle part ailleurs sur la planète ! Ils constituent un élément si particulier du patrimoine naturel de l’île de Saint-Martin. Nous invitons tout le monde à venir passer un bon moment pour les célébrer lors de ce festival gratuit et ludique ! ». ‘Endémiques Autour de Moi’, un nouveau livre de coloriage et journal de la nature bilingue, sera lancé lors du festival. Les participants se verront offrir un exemplaire gratuit à emporter chez eux. L’ouvrage présente 40 plantes et animaux uniques à Saint-Martin ou à notre région. « C’est une belle introduction aux animaux et aux plantes qui ne vivent qu’ici, comme l’Anolis de Saint-Martin et la Galactia de Saint-Martin. Ce sont certains de nos trésors les plus précieux » détaille l’auteur Mark Yokoyama. Les petits et les grands profiteront également de la station d’artisanat, pour décorer des pochettes en toile avec des motifs d’animaux endémiques à emporter chez eux. Il y aura aussi une distribution gratuite de semis de Latanier Balai. Ce magnifique palmier est originaire de Saint-Martin. Les participants auront l’occasion de voir certains des animaux et plantes endémiques de Saint-Martin lors de l’évènement sponsorisé par Delta Petroleum. Il y aura aussi une station d’histoires orales, où les gens de tous âges pourront partager leurs histoires sur la vie à Saint-Martin. Le festival aura lieu de 9h à midi ce samedi 27 avril à l’Amuseum Naturalis à The Old House sur la colline au-dessus de Coconut Grove à Quartier d’Orléans. _Vx Infos : www.lesfruitsdemer.com/

