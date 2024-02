INSOLITE : Qui a réussi à voler un ours polaire empaillé de 220kg dans un hôtel canadien ?

Cela pourrait bien être le plus grand braquage du siècle… dans le domaine des ours polaires empaillés. L’un de ces animaux, qui pèse 220 kg pour près de trois mètres de hauteur, a en effet été volé en ce mois de janvier dans un ancien hôtel du nord d’Edmonton, en Alberta au Canada.

Un étrange cambriolage qui a laissé la communauté locale dans la stupéfaction : « Ils ont dû planifier ça à cent pour cent », a jugé Wanda Rowe, directrice exécutive de Lionsheart Wholeness Center, un centre spécialisé dans la guérison et l’éducation autochtone et qui possède le Lily Lake Resort, la propriété où le larcin a été commis. Ce vol n’a été remarqué que le 22 janvier, mais remonterait selon la gérante au 13 janvier, jour durant lequel une vague de froid s’est produite, et où les patrouilles de sécurité n’ont pas pu circuler. Comme l’indiquent les traces laissées sur le sol, les malfaiteurs auraient coupé les câbles qui maintenaient l’ours en place, puis l’auraient traîné par les escaliers du balcon du deuxième étage où il trônait auparavant. Les voleurs seraient finalement sortis par la grande porte de devant, où un camion les attendait. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un vol de cette nature est commis dans la propriété. En août 2023, deux ratons laveurs empaillés avaient déjà été subtilisés. Au total, l’ensemble de ces vols représente un préjudice d’environ 35.000 dollars canadiens (24.000€). Une enquête est en cours, dirigée par la section locale de Redwater de la gendarmerie royale du Canada, qui recherche actuellement d’éventuels témoins ou des traces d’annonces de vente sur Internet. En attendant, ce nouveau vol a visiblement ému Wanda Rowe. « Il était vraiment une icône ici, et c’est bizarre de passer devant et de ne plus le voir », déplore-t-elle. Harry, le nom donné à cet ours polaire empaillé, aurait d’abord trôné par le passé au Red Barn, un bar qui a accueilli des concerts de Johnny Cash. Il avait ensuite atterri au Lily Lake Resort, où le bar et le restaurant avaient été nommés en son honneur.

315 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter