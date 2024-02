SINT MAARTEN : Des toilettes pour chien à l’aéroport de Juliana

L’aéroport de Juliana de Sint Maarten (Princess Juliana International Airport – PJIA) a suscité bien des réactions en ligne en postant ce vendredi 2 février plusieurs photos informant d’une station de soulagement pour les animaux de compagnie à l’intérieur du bâtiment.

Les voyageurs auront donc à présent la possibilité d’emmener leur toutou afin qu’il fasse ses besoins avant d’embarquer dans cette station prévue spécialement à cet effet. Le service communication du PJIA déclarait à ce propos : « Pawsitivement (jeu de mot avec positivement / Paw=patte en anglais ndlr) ravi de l’une de nos caractéristiques de l’aéroport récemment reconstruit : la nouvelle station de soulagement pour animaux de compagnie ! Vos amis à quatre pattes peuvent désormais profiter d’une pause confortable avant le décollage. Voyager avec des animaux de compagnie est devenu encore plus pratique ! ». La publication sur les réseaux sociaux de l’aéroport de Juliana a été particulièrement partagée et commentée par les usagers. Les réactions sont majoritairement positives et enthousiastes face à cette décision inclusive des chiens au sein même de l’aéroport de Sint Maarten : « Merci pour cette initiative, particulièrement appréciée. À l’heure actuelle et avec la situation actuelle, tout petit geste de bien-être animal envers les animaux de compagnie et les animaux est bien apprécié », « Merci PJIA, les animaux de compagnie font aussi partie de la famille », ou encore « J’aurais aimé que tous les aéroports aient cette approche respectueuse des animaux, merci l’aéroport de Juliana ». Espérons que cette ouverture de considération pour les animaux de compagnie ainsi que les chiens cocotiers autrefois abandonnés et en voyage pour retrouver leur famille d’adoption sensibilisera et inspirera les compagnies aériennes pour une baisse des prix des billets d’avion pour les animaux sans oublier les pouvoirs publics pour des aides concrètes aux associations locales de défense animale ou encore le développement d’infrastructures pour gérer la situation critique des animaux errants sur le territoire. _Vx

575 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter