Comité Territorial Olympique et Sportif : Un pas en avant pour le sport

Ce vendredi 2 février marquera une date importante dans l’histoire du sport sur notre territoire avec la présentation officielle du Comité Territorial Olympique et Sportif de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (CTOS-SBSM).

Réunis au Grand Case Beach Club en présence d’officiels et de représentants d’associations sportives locales, les membres du CTOS-SBSM ont dévoilé les missions et les avantages de ce nouvel organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) dédié à promouvoir le sport et les valeurs olympiques en contribuant à la coordination des activités sportives sur les territoires de SXM et SBH. Alain Gros-Desormeaux, président du CTOS-SBSM, ne cachait d’ailleurs pas son enthousiasme : « Aujourd’hui marque le début d’une aventure extraordinaire et nous sommes prêts à relever les défis afin d’inspirer la jeunesse ». Joie partagée par Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, et Louis Mussington, président de la COM ayant alloué une subvention de 305.000€, qui saluait cette initiative forte qui démontre la volonté commune d’assurer le développement du sport avec cette ambition de faire vivre les Jeux Olympiques sur les deux territoires. Fort de 15 membres, le CTOS-SBSM compte deux salariées : une directrice en charge de la gestion, l’excellente Peggy Oulerich, et une collaboratrice administrative, Mélissa François. Le CTOS-SBSM se décline sous 4 commissions portées par les 4 vice-présidents du comité : ‘Sport, éducation et citoyenneté’ pour, entre autres, accompagner le développement du sport dans les écoles (Andy Armongon), ‘Sport, santé et bien-être’ afin de favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap et sensibiliser sur le sport santé (Aurélie Soucy), ‘Sport et professionnalisation’ qui développera les formations des dirigeants et les partenariats avec les clubs (Cécile Lucidarme) et ‘Sport, politiques publiques et haut niveau’ pour encourager le regroupement des disciplines et inciter les jeunes au parcours d’excellence (Patrick Trival). En adhérant annuellement au CTOS-SBSM (200€ club isolé uniquement rattaché à une Fédération Nationale, 300€/club pour les comités, 400€/club pour les ligues), les associations sportives de SBH et SXM ne devront plus rejoindre le CROS de Guadeloupe faute d’un comité local. Avec la création du CTOS-SBSM, celles-ci seront reconnues au niveau national par le CNOSF, pourront participer aux « Jeux des îles » (COJI) et à la CASCO (Jeux d’Amérique Centrale) et bénéficier d’un accès prioritaire à une salle de réunion à Bellevue. Le CTOS-SBSM est également porteur du label « Terre de Jeux 2024 » afin de vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers des animations en centre-ville, la semaine Olympique et paralympique du 2 au 6 avril 2024, la mise en place d’une ‘fan zone’ avec des activités sportives et profiter du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir les deux territoires. _Vx

Infos : +590 690 75 66 95

Secretariat.ctossbsm@outlook.fr

CTOS-SBSM – 30 Immeuble le Madison – BP 1003

