MICRO-TROTTOIR : Selon vous, le centre-ville de Marigot a-t-il retrouvé de sa superbe ?

Djinn (Boutique HASHTAG)

« Sincèrement, nous sommes sur une bonne dynamique en termes de fréquentation touristique. Nous travaillons bien également avec la clientèle locale. Bref, nous n’avons pas à nous plaindre. Le retour des croisiéristes sur l’île est un plus pour nous commerçants. Nous sommes heureux de retrouver les Américains, Canadiens, Métropolitains et autres touristes d’Amérique Latine de retour en nombre sur la « Friendly Island ». L’organisation du Festival de la Gastronomie a été le top départ pour nous de la haute saison. Dommage que le centre-ville de Marigot ne dispose pas davantage de places de stationnement pour accueillir l’afflux de touristes, sans oublier les locaux ».

Lou (Boutique LA BOÎTE À THÉ SXM)

« Je vais répondre à votre question par oui et par non. Oui parce que les différentes actions menées par l’association des commerçants de Marigot ont porté leurs fruits. Nous avons eu un regain d’activités depuis le début du mois de décembre dernier. Ce qui est très positif. Je réponds non maintenant à votre question du fait que tous les touristes présents sur le Front de Mer ne viennent jamais ou presque en centre-ville. Il serait judicieux que l’Office de Tourisme mène une campagne pour attirer les nombreuses personnes de passage sur l’île dans Marigot et en particulier dans la rue Général de Gaulle et ses alentours. Un petit parcours fléché serait le top pour leur indiquer où nous nous trouvons ! »

Fritz (Boutique 978 GENTS)

« Je vais vous répondre en toute franchise : le mois de janvier a été catastrophique, le mot n’est pas trop fort ! Certes, j’ai relativement bien travaillé en décembre dernier mais depuis les fêtes de fin d’année, on est loin du compte. L’inflation que tout le monde subit au quotidien incite les clients à faire des choix dans leurs emplettes. Tout est une question de pouvoir d’achat ! A l’heure d’aujourd’hui, de nombreuses personnes ont des priorités autres que de s’acheter un tee-shirt à un certain prix. Il faut les comprendre aussi. Heureusement, je peux compter sur ma clientèle locale qui est toujours fidèle. J’en profite pour la remercier ! » _AF

