SINT MAARTEN : Deux individus en possession d’une arme à feu et d’une cagoule interpellés par les forces de l’ordre

La période du carnaval étant maintenant terminée, les forces de police de Sint Maarten ont repris les contrôles de véhicules afin de s’assurer que les taxes impayées, les exigences techniques et la documentation des véhicules sont conformes à la loi. En marge de ces contrôles, deux individus ont été arrêtés en possession d’une arme de poing et d’une cagoule.

Le mardi 9 mai dernier, un groupe spécial d’officiers de police a effectué des contrôles à différents endroits, notamment derrière le poste de police sur Nisbett Road et sur Boardwalk. Au cours de l’opération, 63 voitures ont été contrôlées et neuf véhicules ont été enlevés pour cause de taxes impayées. En outre, plusieurs amendes ont été délivrées.

Lors d’un contrôle effectué sur la promenade, les agents ont arrêté et contrôlé une Hyundai blanche. Lors de l’inspection, la police a découvert une arme à feu et une cagoule dans le véhicule. Le conducteur et le passager ont été immédiatement arrêtés et emmenés au poste de police de Philipsburg pour la suite de l’enquête.

La police demande à tous les conducteurs de se munir des documents de leur véhicule et de s’assurer que leur taxe de circulation est à jour afin d’éviter toute pénalité ou amende potentielle.

Les forces de l’ordre continueront à effectuer ces contrôles dans les jours à venir afin d’assurer le respect de la loi et de maintenir la sécurité publique. _AF

