VIE LOCALE : Grand-Case retrouve son église

L’église catholique Marie Star of the Sea de Grand-Case a rouvert ses portes dimanche dernier, après sept ans de fermeture due aux dégâts de l’ouragan Irma.

Cette réouverture, marquant la veille de la fête de l’Immaculée Conception, a réuni de nombreux fidèles, élus locaux et représentants du diocèse de la Guadeloupe, dont l’évêque Monseigneur Guiougou. Une clé symbolique a été remise lors de la cérémonie, suivie d’une messe. Les travaux, lancés fin 2023 et entièrement financés par la Collectivité pour un total de 870000€, ont permis de redonner vie à ce patrimoine historique. Supervisée par l’architecte Yves-Marie Jhigail et réalisée par des entreprises locales, la rénovation a été saluée par le président Louis Mussington, qui a remercié les habitants pour leur patience et souligné l’importance de ce lieu pour la communauté. Lors de l’inauguration, les élus ont également présenté des projets futurs pour le quartier, tels que la construction d’une Maison des associations en 2025, d’une Maison des jeunes et de la culture, ainsi que l’aménagement d’un parc paysager et d’un club nautique. Alors que Paris célébrait ce week-end la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris après 5 ans de travaux, notre territoire a aussi vécu un moment intense de partage en retrouvant l’église catholique Marie Star Of The Sea, plus belle que jamais. _Vx

