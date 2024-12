NARCOTRAFIC : Saisie de 511 kg de cocaïne par la marine hollandaise

Le navire néerlandais HNLMS Holland a intercepté un important transport de drogue dans la mer des Caraïbes le 24 novembre dernier, saisissant 511 kg de cocaïne.

Cette interception, la septième depuis l’arrivée du navire dans la région, a été rendue possible grâce à l’intervention rapide d’un avion de patrouille maritime des garde-côtes caribéens qui a repéré un bateau suspect. Le HNLMS Holland, actif dans la région pour des opérations antidrogue en coopération avec les garde-côtes américains et caribéens, s’est immédiatement dirigé vers le bateau, déployant ses bateaux rapides. Les équipes des FRISCs, composées d’une escadrille de la flotte marine néerlandaise et d’une unité des garde-côtes américains, ont immobilisé le bateau suspect après avoir tiré sur ses moteurs. Les quatre trafiquants présumés à bord ont tenté de jeter les colis de drogue à la mer, mais tous ont été récupérés et transférés sur le HNLMS Holland. Les suspects ainsi que la cargaison ont été remis aux garde-côtes américains, et les trafiquants attendent leur procès aux États-Unis. _Vx

