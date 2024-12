MUSIQUE : Dionne Warwick en concert exceptionnel à Sint Maarten

Le 14 décembre 2024, le Casino Royale Theater de Sint Maarten vibrera au son de la voix légendaire de Dionne Warwick lors d’un Gala caribéen exceptionnel. Cette icône de la musique mondiale revient sur les terres de la Caraïbe pour un concert unique, célébrant son illustre carrière et soutenant une noble cause.

Organisé au profit de l’initiative «Bridge to Bold», cet événement vise à promouvoir l’éducation et les arts auprès des jeunes de Sint Maarten. Les fonds récoltés financeront des bourses pour les élèves de la Charlotte Brookson Academy for the Performing Arts (CBA), leur permettant de participer à des programmes artistiques d’été et de poursuivre leurs études à la Bowie State University. Une masterclass avec Warwick elle-même complétera cette démarche en offrant aux étudiants et parents un aperçu précieux de l’industrie du spectacle. Au cours de cette soirée élégante, Dionne Warwick interprétera ses plus grands succès dans un cadre intime et raffiné, accompagnée des jeunes talents de la CBA. « Avoir une légende comme Dionne Warwick pour un concert caritatif sur notre île est un cadeau de Noël exceptionnel », s’est réjouie la ministre Grisha Heyliger-Marten. Les tickets (à partir de 150$) sont disponibles chez Van Dorp, Adolphus Richardson, SOS Radio et via l’application KBand. RDV le samedi 14 décembre à 19h30 pour une soirée mémorable, alliant musique intemporelle, culture et soutien à l’avenir des arts dans la Caraïbe. _Vx

Infos et réservations : +1 721-528-6006

