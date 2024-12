Australie : les moins de 16 ans interdits de réseaux sociaux

Dès novembre 2025, les Australiens de moins de 16 ans n’auront plus accès aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat. Adoptée par le Parlement, cette loi vise à protéger la santé mentale des jeunes face aux effets négatifs des réseaux sociaux, notamment l’anxiété et les dangers liés aux prédateurs en ligne.

Les plateformes devront vérifier l’âge des utilisateurs et supprimer les comptes existants sous peine d’amendes pouvant atteindre 50 millions de dollars australiens. Seules certaines exceptions, comme les services éducatifs ou de santé, sont prévues. Le Premier ministre Anthony Albanese a défendu cette loi, qualifiée de l’une des plus strictes au monde, et appelle les jeunes à privilégier des activités sociales et sportives. La population australienne soutient largement cette mesure, avec 77 % d’opinions favorables selon un sondage. Cependant, les géants comme Meta et TikTok critiquent une adoption jugée précipitée et avertissent que les jeunes pourraient se tourner vers des plateformes non réglementées. Malgré ces inquiétudes, ces entreprises ont promis de collaborer avec le gouvernement pour une mise en œuvre efficace. Unique en son genre, cette législation australienne est suivie de près par d’autres pays, comme la France, qui impose déjà un consentement parental pour les moins de 15 ans. _Vx

