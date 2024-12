Micro-trottoir / Les réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans : faut-il suivre l’exemple de l’Australie ?

Le 28 novembre dernier, l’Australie a adopté une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Inédite, cette loi semble faire de nombreux adeptes.

Angie (infirmière) : Je pense que c’est une bonne chose, je voterais pour cette loi si elle nous était proposée aux États-Unis. J’ai trois enfants, ils ont 11, 13 et 15 ans et ils me parlent souvent de ce qu’ils voient ou échangent sur leurs comptes Instagram et Tik Tok. Ils n’ont jamais été blessés, d’une quelconque manière, par les réseaux sociaux mais je pense que ça ne leur apporte pas grand-chose de positif. Quand ils restent assis à faire défiler les pages de leurs réseaux, je vois bien qu’ils finissent par s’abrutir devant leur écran. Je préférerais qu’ils soient dehors à jouer et faire des rencontres, ce serait plus enrichissant.

Makiba (journaliste) : Je dirais que les réseaux sociaux sont à la fois positifs et négatifs. Ça peut heurter les utilisateurs mais aussi être très utile au quotidien. Grâce à Tik Tok par exemple, qui selon moi est le nouveau Google, on a accès à des vidéos informatives et explicatives sur des milliers de sujets. Si on se pose une question, quelle qu’elle soit, on peut facilement et rapidement obtenir une réponse précise sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux peuvent éduquer et transmettre du savoir, mais d’un autre côté, les enfants se retrouvent souvent à voir des choses qu’ils ne sont pas censés voir ou entendre.

William (cordonnier) : Je suis d’accord, en dessous de 16 ans, les jeunes ne devraient pas se servir des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes changent de personnalité ou quittent leur foyer parce qu’ils sont persécutés sur les réseaux sociaux. L’estime de soi de nombreuses jeunes filles est détruite, d’autres commettent l’irréparable en se donnant la mort. Il faut être solide et mature pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux sans risque. Parfois, ça ne suffit même pas quand on voit qu’un grand nombre de célébrités, âgées de plus de 30 ans, parlent ouvertement de leurs souffrances psychologiques liées aux réseaux sociaux. Alors, on imagine facilement le danger que représentent les réseaux sociaux pour des adolescents.

