PORTRAIT / Jacques Hamlet : “C’est la radio qui m’a choisi”

S’il divertit et fait danser ses auditeurs sur SOS Radio tous les jours depuis plus de 15 ans, aujourd’hui, il raconte son histoire et comment il est devenu une figure emblématique de Saint-Martin. “Cela fait bientôt 16 ans que j’ai créé cette belle radio qui m’apporte de la joie tous les jours. Je suis heureux”, confie Jacques Hamlet, fondateur de SOS Radio, accessible sur la fréquence 95.9. Durant toutes ces années, Jacques Hamlet, alias Billy D a fidélisé près de 30 000 auditeurs dans le monde qui prennent régulièrement online des nouvelles de Saint-Martin.

Né à Saint-Martin, de parents saint-martinois, Jacques grandit à Marigot avant de rejoindre le lycée technologique de Baimbridge en Guadeloupe. “Je m’orientais vers le commerce. Si je dis que je suis amoureux de la radio, je peux aussi dire que j’ai toujours adoré le commerce. Je suis commerçant et je l’ai toujours été”, raconte l’animateur.

En effet, avant de se consacrer pleinement à SOS Radio (Save Our Soul Radio) c’est à livrer des bonbonnes de gaz qu’il passait le plus clair de son temps. Pendant plus de 30 ans, Jacques a travaillé au sein de l’entreprise familiale, la “quincaillerie Hamlet” : “À côté de mes projets personnels, je travaillais avec mon père à la boutique. On vendait des centaines de bouteilles de gaz par mois. C’était une période faste, on travaillait très bien dans les années 80 à Saint-Martin”. Quand il termine le lycée, le futur Billy D part vivre aux États-Unis pendant dix ans. C’est à Staten Island, où il retrouve une partie de sa famille, qu’il continuera son parcours universitaire et confirmera son goût pour l’animation à la radio.

L’importance de trouver sa place

Lorsqu’il quitte l’Amérique pour retrouver sa terre natale, Jacques se lance. Il intègre l’équipe de Radio Saint-Martin tout en continuant de travailler avec son père. Il touche à tout, de la publicité à l’animation, il apprend et se fait une place dans le métier : “Je n’étais pratiquement pas rémunéré mais peu importe, je sentais que j’étais là où je devais être. Je pense que je suis né avec le don de faire de la radio. Je dirais même que c’est la radio qui m’a choisi”. Parallèlement et fidèle à sa passion pour le son, il prend la place du DJ dans les discothèques de l’île pendant plusieurs années : “Je jouais un peu partout sur l’île. Je me souviens de ce night-club ‘Night Fever’, à Colombier. J’ai mixé là-bas pendant de nombreuses années”.

Au service de la population

Vient le 18 janvier 2009, date à laquelle Billy D. donne naissance à SOS Radio, devenue 15 ans plus tard la radio la plus écoutée de l’île.

Depuis, Jacques Hamlet multiplie les expériences. De la politique à l’éducation en passant par le sport, Jacques ne cesse d’agir pour les habitants de son île. À l’approche des fêtes, l’animateur prépare de belles surprises à ses auditeurs pour la 4ème édition du SOS Giveaway for Christmas. Gâteaux, dindes, jambons et guavaberry, l’animateur récoltera toutes les victuailles offertes par les plus généreux avant de les redistribuer aux grands gagnants du jeu concours. Tous ceux qui le souhaitent pourront déposer une gourmandise ou deux au studio de SOS Radio (197, rue de Hollande), le 17 et 18 décembre avant d’être redistribuée le 19 décembre, entre 12h et 16h. _LM

Pour écouter SOS radio: https://radioenlignefrance.com/sos-radio

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter