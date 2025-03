NARCOTRAFIC : Saisie de 500 kg de cocaïne en mer des Caraïbes

Le navire de la marine néerlandaise HNLMS Groningen a intercepté deux cargaisons de drogue en mer des Caraïbes les 13 et 25 février derniers.

Alerté par un avion de patrouille américain, le HNLMS Groningen a poursuivi deux embarcations rapides suspectes, appelées go-fasts. L’une d’elles a réussi à prendre la fuite après avoir jeté sa cargaison en mer, rapidement récupérée par l’intercepteur rapide FRISC, embarquant une équipe mixte de marins néerlandais et d’agents des garde-côtes américains.

Le second go-fast a été immobilisé après que l’hélicoptère néerlandais a tiré des coups de semonce. Les deux suspects à bord se sont rendus et ont été remis aux garde-côtes américains, tout comme la cargaison de drogue. Au total, plus de 500 kilogrammes de cocaïne ont été saisis.

En mission dans la région depuis janvier 2025, le HNLMS Groningen patrouille en mer des Caraïbes en tant que navire station dans les Caraïbes. Il alterne la coordination des opérations de lutte contre le narcotrafic avec les garde-côtes néerlandais des Caraïbes et les garde-côtes américains. _Vx

Voir aussi : https://www.faxinfo.fr/narcotrafic-hnlms-groningen-nouveau-navire-station-dans-les-caraibes/

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter