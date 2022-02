Narcotrafic : Nouvelle saisie de 680 kg de cocaïne en mer des Caraïbes !

Une nouvelle opération des Forces Armées aux Antilles (FAA) a permis d’intercepter un go-fast en mer des Caraïbes et de saisir une quantité importante de cocaïne.

Le 29 janvier dernier, la frégate de surveillance (FS) Germinal, en patrouille en mer des Caraïbes (au large de la Martinique), est intervenue sur une embarcation rapide suspecte sans marques de nationalité. Le go-fast a pris la fuite à l’approche des militaires, tout en rejetant des ballots à la mer. Poursuivis, l’embarcation et ses quatre occupants ont finalement été stoppés et 19 ballots ont pu être récupérés en mer. Ces derniers se sont révélés positifs à la cocaïne, représentant un poids total de 680 Kg.

Sur instruction de la procureure de la République de Fort-de-France, les stupéfiants, l’embarcation et les mis en cause ont été remis à l’antenne de l’office antistupéfiants (OFAST) de Martinique le 31 janvier. Cette opération réalisée avec le soutien du « Regional Security System », un organisme international œuvrant pour la défense et la sécurité de la Caraïbe orientale, a été conduite sous la direction du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer et du commandant de zone maritime des Antilles.

Cette première saisie de l’année 2022 pour les Forces Armées Françaises représente une perte pour les narcotrafiquants de 47 millions d’euros à la revente finale aux consommateurs européens (13 millions d’euros si cette marchandise était destinée aux Antilles).

Pour rappel, 2021 a marqué la vingtième année d’engagement des FAA contre le narcotrafic en mer, et a aussi été une année record avec plus de neuf tonnes de cocaïne retirées du marché.

43 vues totales, 43 vues aujourd'hui